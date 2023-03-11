Depremde kurtarılan 400 hayvan tedavi edildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyük Şehir Belediyesi barınağı depremzede 400 evcil hayvanı tedavi ederek güvenli illere tahliye etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 deprem sonrası şehir genelinde bulunan bir çok bina yıkıldı. Yıkımlarda insanlar kadar hayvanlarda zarar gördü. Bir çok evcil hayvan enkaz altında kalırken yardımlarına arama ve kurtarma ekipleri yetişti. Kahramanmaraş'ta kurtarılan yaklaşık 400 evcil hayvan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi barınağında, barınak çalışanları ve gönüllü veterinerler tarafından tedavi edildi. Tedavisi biten hayvanlar farklı illere nakledilerek koruma altına alındı. Halen barınakta bulunan bazı hayvanların ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

"Yaklaşık 400 hayvana burada bakım ve tedavisini yaptık"

Deprem sürecinde 400 hayvanı tedavi ederek güvenli alanlara taşıdıklarını belirten Belediye Veteriner İşleri Müdürü Oğuzhan Gemci, "Depremden sonra bizlerde görev yerimiz olan bakım evimize geldik. Buradaki hayvanlarla ilgili Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile istişare ederek tahliye kararı aldık. Hayvanlarımızı daha güvenli alanlara, daha güvenli şehirlere taşıyarak nakillerini sağladık. Bu süreçte AFAD la koordineli bir şekilde çalışarak enkazdan çıkan hayvanların tedavilerini yaptık. Bu süreçte vatandaşlarımız mamaya ve yemlere ulaşamadı, onlara yem ve mama tedarikini ücretsiz bir şekilde sağladık. Hala mevcudumuzda depremzede hayvanlarımız var. Yoğun bakımda ve şuan için taşınması mümkün olamayan hayvanlarımız var. Onların da tedavisi bittikten sonra güvenli bölgelere nakilleri sağlanacak. Bu süreçte enkazdan çıkmış olsun, sahipli olsun, sahibini kaybetmiş yaklaşık 400 hayvana burada bakım ve tedavisini yaparak güvenli bölgelere nakillerini sağladık" dedi.