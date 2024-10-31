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Depremde kucağında kaybettiği bebeğinin adına akıl ve zeka oyunları atölyesi açtı

Depremde kucağında kaybettiği bebeğinin adına akıl ve zeka oyunları atölyesi açtı
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Adıyaman'da 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde 1 yaşındaki kızı Almila'nın cansız bedeniyle 4 saat enkaz altında kalan Reyhan Akkuş Tırpan, kızının adını taşıyan bir akıl ve zeka oyunları atölyesi açtı.

Adıyaman'da 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde 1 yaşındaki kızı Almila'nın cansız bedeniyle 4 saat enkaz altında kalan Reyhan Akkuş Tırpan, kızının adını taşıyan bir akıl ve zeka oyunları atölyesi açtı.

Reyhan Akkuş Tırpan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Anadolu Eksen Adıyaman Şube Başkanı olan eşi Mehmet Tırpan ve 1 yaşındaki kızı Almira'yı kaybetti. Anne Tırpan ile diğer çocukları Asude Berra ve Yiğit Celal ise, 4 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkartıldı. Enkazda kızı Almila'nın cansız bedeniyle 4 saat bekleyen acılı anne, kaybettiği kızının adına Şehit Şahin Kaya Anaokulu'nda akıl ve zeka oyunları atölyesi açtı. Sınıfın duvarına hayatını kaybeden Almila'nın karikatürü de çizildi. Açılışa Anadolu Eksen Sendikası Genel Başkanı Mustafa Güçlü, Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü Hatice Delice Dağdeviren, Okul Müdürü İhsan Alkayış, Tırpan ve Akkuş aileleri katıldı.

Atölye ile çocuğunun adının yaşayacağını söyleyen Reyhan Akkuş Tırpan, "Biz 6 Şubat'ta çok sevdiğimizi kaybettik. Almila Tırpan'ın ismini verdiğimiz sınıf dışında 5 tane daha sınıf açtık. Yani eşim adına, kayınpederim adına, kaynım adına. Almila adına akıl oyunları sınıfı açalım dedik. Yani onları kaybettik ama en azından adları bir şekilde bir yerde yaşasın istiyoruz. Bu sebeple de çocuklar güldükçe Almila'nın adı yaşayacak. Biz de onları bu şekilde yad etmiş olacağız. Almila 1 yaşındaydı, 16 Ocak'ta tam bir yaşına girmişti. Deprem sırasında eşim, ben ve Almila aynı odadaydık. Ben Almila'yı kucağımda kaybettim. 4 saat onun cansız bedeniyle beraber kaldım" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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