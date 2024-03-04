Depremde korkudan atlayan vatandaş hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale Yenice'de meydana gelen depremde Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan bir vatandaşın korkudan ikinci kattan atladığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Çanakkale Yenice'de meydana gelen; Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı. - ANKARA