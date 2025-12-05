Depremde kızını, damadını ve torunlarını kaybeden yaşlı kadının acısı dinmiyor

Gaziantep'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Emre Apartmanı'nda kızını, damadını ve 4 torununu kaybeden 65 yaşındaki kadın, her gün enkaz başına geliyor.

Gaziantep'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Emre Apartmanı'nda kızını, damadını ve 4 torununu kaybeden Ayfer Karakuşoğlu, acısının hiç dinmediğini belirterek her gün enkaz alanına gelmeye devam ettiğini söyledi. Evlat ve torunlarının acısıyla yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Karakuşoğlu, adalet çağrısını da yineledi. Kızını, damadını ve torunlarını kaybettikten sonra hayatının tamamen değiştiğini ifade eden Ayfer Karakuşoğlu, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

"Hepsini bir gecede toprağa verdim"

Acısının dinmediğini söyleyen acılı anne Ayfer Karakuşoğlu, "Kızım ve ailesi A Blok'ta yaşıyordu. Ben bu depremde 6 evladımı kaybettim. Dün verilen kararla ise bir kez daha öldük. Zaten üç yıldır ne yediğim yemek, ne içtiğim su. Yavrularımın hasretiyle, özlemiyle yanıp tutuşuyorum. İkizlerim henüz 14 yaşındaydı. Onların büyüğü olan ortanca çocuğumun evladını da kaybettim, 21-20 yaşlarındaydı. Bir diğer torunum 19 yaşındaydı, daha 20'sine bile basmamıştı. Büyük oğlumun evladı 23 yaşındaydı. Kızım 48, damadım ise 54 yaşındaydı. Hepsini bir gecede toprağa verdim" dedi.

"Evlatlarım çıkacak diye bekledim ama 3 gün boyunca boşuna beklemişim"

Deprem gününü anlatan Karakuşoğlu, "Artık hiçbir şey hissetmiyorum. Yaşama sevincim kalmadı. Sadece nefes alıyorum, o kadar. Üstümde toprak yok ama ben de ölü gibiyim. Depremi öğrendiğimde evim çok yakındı. Koşarak geldim. Binanın çöktüğünü görünce başımdan kaynar sular döküldü. 25 yıldır tansiyon hastasıyım, tansiyonum fırladı, burnumdan kanlar boşaldı. Karların üzerine yığıldığımı hatırlıyorum sadece. Çevredeki insanlar koştu, beni sakinleştirmeye çalıştılar. Ambulansın yanına gittiğimde tansiyon ilacı istedim, vermediler. Yanımdaki insanlar beni götürdü. O karmaşada eve gidip ilacımı kendim almak zorunda kaldım. Sabah saat 04.17 civarıydı. İlacımı alınca kanamam durdu, işte o an acımı hissetmeye başladım. Evlatlarım çıkacak diye bekledim ama 3 gün boyunca boşuna beklemişim" şeklinde konuştu.

"Ben adalet istiyorum"

Adalet çağrısında bulunan Karakuşoğlu, "Ben adalet istiyorum. Sorumlular kimse ortaya çıksın, yargılansın, tutuklu kalsınlar. Mahkemede de bunu dile getirdik. Ama dün verilen kararla bir kez daha yıkıldık" diye konuştu.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bulunan 11 katlı Emre Apartmanı yerle bir olmuş, bina enkazında kalan 49 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı. - GAZİANTEP