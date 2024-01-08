Üye Girişi
Haberler

Depremde kaybolan eniştesini arıyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Kahramanmaraşlı depremzede genç, Ebrar Sitesi enkazında kalan eniştesi polis memurunu 11 aydır arıyor

Depremde kaybolan eniştesini arıyor

Kahramanmaraşlı depremzede genç, Ebrar Sitesi enkazında kalan eniştesi polis memurunu 11 aydır arıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde eniştesi polis memuru Mustafa İlhan'ı arayan yeğeni yardım istiyor.

Kahramanmaraş merkezli 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen depremlerde 50 bin vatandaş hayatını kaybetti. Polis memuru Mustafa İlhan da ailesiyle beraber depreme Ebrar Sitesi Z Blok 4'üncü katta yakalandı. Eşi ve çocuğu vefat eden polisten 11 aydır haber alınamıyor.

Polis memuru eniştesinin 11 aydır bulunamadığını söyleyen yeğeni Mustafa Deveci, "Biz deprem sonrası üçüncü günü geldik bu alana uğraştık, çabaladık, eşini ve çocuğunu çıkartıp defnettik. Eniştemiz o gün bu gündür hala iz yok. Her yere başvurduk DNA örnekleri verdik" diye konuştu.

(HLL-FKE-SO-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Deprem Yerel Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title