Depremde kaybolan eniştesini arıyor

Kahramanmaraşlı depremzede genç, Ebrar Sitesi enkazında kalan eniştesi polis memurunu 11 aydır arıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde eniştesi polis memuru Mustafa İlhan'ı arayan yeğeni yardım istiyor.

Kahramanmaraş merkezli 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen depremlerde 50 bin vatandaş hayatını kaybetti. Polis memuru Mustafa İlhan da ailesiyle beraber depreme Ebrar Sitesi Z Blok 4'üncü katta yakalandı. Eşi ve çocuğu vefat eden polisten 11 aydır haber alınamıyor.

Polis memuru eniştesinin 11 aydır bulunamadığını söyleyen yeğeni Mustafa Deveci, "Biz deprem sonrası üçüncü günü geldik bu alana uğraştık, çabaladık, eşini ve çocuğunu çıkartıp defnettik. Eniştemiz o gün bu gündür hala iz yok. Her yere başvurduk DNA örnekleri verdik" diye konuştu.

(HLL-FKE-SO-Y)