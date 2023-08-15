Depremde kaybettiği eşi, kızı ve mahallelileri anısına bu konteyneri açtı Deprem şehitleri için konteynerden oluşturduğu çay evinde gelen misafirlere ücretsiz çay dağıtıyor Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde yıllardır yaşadığı mahallesinde eşi, kızı ve komşularını yitiren bir...

Depremde kaybettiği eşi, kızı ve mahallelileri anısına bu konteyneri açtı

Deprem şehitleri için konteynerden oluşturduğu çay evinde gelen misafirlere ücretsiz çay dağıtıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde yıllardır yaşadığı mahallesinde eşi, kızı ve komşularını yitiren bir vatandaş, oluşturduğu konteyner çay evinde deprem şehitlerini unutturmamak adına ücretsiz çay ikram ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde yaşanan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki 2 büyük deprem 11 ilde binlerce yıkıma ve can kayıplarının yaşanmasına neden olmuştu.

Yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta merkez Onikişubat ilçesinde bulunan Hayrullah Mahallesi, depremlerde en büyük zarara uğrayan yerleşim alanlarından birisi oldu. Mahalle bazında en çok mal ve can kaybının yaşandığı Hayrullah Mahallesinde yaşayan ve depremlerde eşi, kızı, oğlu ve gelini başta olmak üzere yıllardır beraber yaşadığı komşularını kaybeden Kemal Baltacı, depremin acılarını unutturmamak ve mahallesinde hatıraları yaşatmak için konteyner çay evi açtı. Hizmete açtığı konteyner çay evinde enkazdan çıkan fotoğrafları sergileyen Baltacı, gelen misafirlerine ise çayları ücretsiz ikram ediyor.

Devletin depremzedeler için verdiği 10 bin TL'yi konteyner çay evine harcayan Baltacı, imece usulü getirilen çay, çörek ve benzeri malzemeleri gelen misafirlerine ikram ediyor. Muhtarlık parkına açılan çay evine ise 'Geride Kalanlar' ismini veren Baltacı, enkaza dönen mahallesini ayakta tutmaya çalışıyor.

"Deprem şehitlerimiz için burayı açtım"

Depremde birçok kayıp verdiğini ifade eden Baltacı, "Bu mahallede ikamet ediyorum bu mahallenin bir vatandaşıyım. Depremi biz bu mahallede yaşadık ve Kahramanmaraş'ta en büyük kıyım bu mahallede oldu. Şu anda Maraş'ta deprem en çok burayı etkiledi şu anda bu mahallemizde ne bir iş yeri ne de bir ev hiçbir şey kalmadı. Muhtarımız ve ben burayı ayakta tutmaya, insanları tekrardan bir araya getirmeye uğraşındayız. Deprem anında çok şeyler yaşadık. Ben eşimi, kızımı, oğlumu, gelinimi ve torunlarımı kaybettim. 16 yaşındaki oğlum ve kendim kaldım. Ben burada şehitlerimiz adına burayı açtım, onlar adına hayır duası toplayabilir miyiz derdimiz o. Buraya gelenlere çay ikram etmek, soğuk su ikram etmek, eşi dostu bir araya getirmek en büyük amacım. Bizi ne doktor iyi edebilir ne de başka bir şey, biz ancak birbirimizi iyi edebiliriz" dedi.

"Ben kendi kendimi iyi ettim burada"

Hizmete açtığı konteyner çay evine birçok tanıdık vatandaşın geldiğini dile getiren Baltacı, "Buraya gelenlerin tepkisi hep olumlu yönde. Beni tebrik ediyorlar. Burası şahsi bir yer değil, ümmetin yeri. Burada şehitler için iş yapılıyor. Hayrullah Mahallesindeki şehitlerin hepsinin adına dua edin yeter diyoruz. Burada enkazdan çıkan fotoğraflar var. Dün 19 yaşında bir çocuk geldi burada bir çay içti. İçerdeki fotoğraflı fark etti, onlara bakarken içeriden bir çığlık geldi. İçerden bir çığlık geldi meğerse ablasının fotoğrafını bulmuş. Beraber ağladık kendisi ile. Burada çok dramatik sahneler de oluyor. Burası bana çok iyi geldi, ben kendi kendimi iyi ettim burada. İyi ki de yapmışım diyorum" diye konuştu.