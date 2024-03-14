Üye Girişi
Haberler

Depremde iş yeri yıkılan esnaf, konteyner iş yerinde hizmet vermeye devam ediyor

Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta depremde iş yeri yıkılan bir esnaf, zorlu şartlara rağmen konteyner iş yerinde terzilik yaparak ekmek parasını kazanmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta depremde iş yeri yıkılan esnaf, konteyner iş yerinde hizmet vermeye devam ediyor.

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde konteyner iş yerinde terzilik yapan Muzaffer Akbulut, zorlu şartlara rağmen ekmek parasını kazanmaya devam ediyor.

Akbulut, "Ben Kahramanmaraş'ta 31 yıllık esnafım. İş yerimiz depremden dolayı ağır hasar aldı ve iş yerlerimizi kaybettik. Daha önce Trabzon Caddesi Selçuk Sitesi'ndeydi ama yıkıldı. Şimdi geçici konteynerlerde esnaflık yapıyoruz. İş yok ve geçim sıkıntısı her şeyin önünde geliyor. Önceki iş yerlerimize bakarak şu an maalesef işlerimiz azaldı. Önceden 10 tane iş yapıyorsak şu an bir tane iş yapabiliyoruz. Memleketimizin insanlarının yarısı şehir dışında. Deprem dolayısıyla gidenler dönmedi. İnşallah işlerimiz açılır. Allah bize hayırlı müşteriler göndersin. Çalışır kazanırız. İnşallah eski günlerimize tekrar döneriz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Deprem Deprem Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Suat Akmeşe kimdir? AK Parti Diyarbakır- Çüngüş Belediye Başkan adayı Suat Akmeşe kaç yaşında, nereli? Şeyhmus Karamehmet kimdir? AK Parti Diyarbakır- Çermik Belediye Başkan adayı Şeyhmus Karamehmet kaç yaşında, nereli? Mehmet Işıkta kimdir? AK Parti Diyarbakır- Silvan Belediye Başkan adayı Mehmet Işıkta kaç yaşında, nereli? İbrahim Alaca kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Karacasu Belediye Başkan adayı İbrahim Alaca kaç yaşında, nereli? Hasan Işık kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Germencik Belediye Başkan adayı Hasan Işık kaç yaşında, nereli? Mehmet Yelken kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Efeler Belediye Başkan adayı Mehmet Yelken kaç yaşında, nereli? Gökhan Karayol kimdir? Zafer Partisi Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı Gökhan Karayol kaç yaşında, nereli? Ali Keskin kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Didim Belediye Başkan adayı Ali Keskin kaç yaşında, nereli? Hayri Akar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Çine Belediye Başkan adayı Hayri Akar kaç yaşında, nereli? Murat Savaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Buharkent Belediye Başkan adayı Murat Savaş kaç yaşında, nereli? Selahi Arslan kimdir? Zafer Partisi Denizli Çardak Belediye Başkan Adayı Selahi Arslan kaç yaşında, nereli? Abdullah Torun kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Bozdoğan Belediye Başkan adayı Abdullah Torun kaç yaşında, nereli? İlker Kılıç kimdir? Memleket Partisi Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı İlker Kılıç kaç yaşında, nereli? Baki Bayrak kimdir? MHP Kayseri Sarız Belediye Başkan Adayı Baki Bayrak kaç yaşında, nereli? Abdullah Torun kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Yüreğir Belediye Başkan adayı Abdullah Torun kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title