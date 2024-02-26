Depremde iş yeri ve evleri yıkılan abla-kardeş konteyner çarşıda hizmet vermeye başladı

Kahramanmaraş'ta depremde hem iş yeri hem de evleri yıkılan abla-kardeş, konteyner çarşıda iş yeri açarak hizmet vermeye başladı.

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Diyarbakır Çarşısı'ndaki konteyner iş yerinde bazlama, gözleme yaparak geçimlerini sağlayan abla kardeş herkese örnek oluyor. Çok zorlu süreçlerden geçtiklerini söyleyen iki kardeş tekrardan el ele vererek geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Tuğba Kuzgun (34), "Ben Ebrar Sitesi'ndeydim. Orada dükkanımız vardı yıkıldı. Şu an burada konteynerde hizmetimiz devam ediyor. Burada bazlama, gözleme, tost ve çay yaparak bir şekilde geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Çok zor günler geçirdik. Rabbim bir daha yaşatmasın. Kimseye vermesin böyle bir acı. Evimiz yıkıldı, dükkanımız yıkıldı. İlk zamanlar çadırımız filan yoktu, 3 tane çocuğumla çok rezil olduk. Sonra şehir dışına çıktık ve bir akrabamızın yanında kaldık. Şu an konteyner çarşıda hizmet vermeye başladık. Ailemin desteği ile zor olsa da burayı açtık. Burada geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Abla Ayşe Boztaş ise, "Burada kız kardeşime yardım ediyorum. Bazlama, gözleme yapıyoruz. Günlerimiz burada bu şekilde geçiyor. Çok zor günler geçirdik. Buradan bayanlara tavsiyem evde oturmasınlar bir şeyler yapsınlar. Mücadele versinler çok zor günler geçirdik. Rabbim bir daha bu günleri yaşatmasın" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ