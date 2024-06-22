Depremde ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıtan kadın

Gaziantep'te yaşayan 37 yaşındaki Sevgi Keleş, depremde ihtiyaç sahiplerine ekmek yapıp dağıtmak için başladığı işine severek devam ediyor.

Gaziantep'in Karagöz Mahallesi'nde bulunan pide fırınında tek kadın olarak çalışan Sevgi Keleş, işini severek yapıyor. 6 Şubat depreminde depremzedelere ekmek yapmak için işe başladığını belirten Keleş, depremin stresini depremzedelere yardım ederek attığını söyledi. Keleş, pide fırınında genellikle erkeklerin çalıştığı algısını yıkmak istediğini ve bu işi de kadınların yapabileceğini ifade etti.

"Ekmeğe ihtiyacı olan insanlar için çalışmaya başladım"

Depremde başladığı işini bundan sonra da devam ettireceğini söyleyen Keleş, "Evdeydim ve yalnız kalıyordum. Ekmeğe ihtiyacı olan insanlar için çalışmaya başladım. Deprem süreci boyunca her gün bin 500 ekmek yaptık. Önceden başka bir işle uğraşıyordum. Bu işimi daha çok sevdiğim için devam etmeye karar verdim. Burada işi yavaş yavaş öğreniyorum. Ustalarım bana çok yardımcı oluyor. Burada her şeyi öğrenmeye gayret ediyorum. Havalar çok ısındı ama beni etkilemiyor. İşimi çok seviyorum. Pide sektöründe kadınlar çoğalmalıdır. Ben birkaç kişi gördüm ve çok mutlu oldum. Umarım sayımız daha da yükselir" dedi. - GAZİANTEP