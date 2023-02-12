Depremde Hayvanlarını Kaybeden Osmaniyeli Besici: "Hamile Keçilerimiz Felç Geçirdi, Ayağa Kalkamıyor. Ölümle Sonuçlanıyor"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki büyük depremde, Osmaniye'nin Sakızgediği köyünde 25 küçükbaş hayvan öldü. Birçok hayvanının deprem nedeniyle strese girerek öldüğünü söyleyen besici Mustafa Özdil, "Anaç, hamile keçilerimiz felç geçirdi, ayağa kalkamıyor. Ölümle sonuçlanıyor. Hala ölümler devam ediyor" dedi.

Osmaniye'nin Sakızgediği köyünde besicilik yapan Mustafa Özdil, deprem nedeniyle birçok hayvanının strese girerek öldüğünü belirtti. Tek geçim kaynağının hayvanlar olduğunu ifade eden Özdil, şunları söyledi:

"Deprem olduğu gün, sabahleyin mallarımız yavru atmaya başladı. Anaç, hamile keçilerimiz felç geçirdi, kalkamıyor, ayağa kalkamıyor. Ölümle sonuçlanıyor. Hala ölümler devam ediyor. Yavru atmalar devam ediyor. Bir çaresini bulamadık. Şu ana kadar 8 tane öldü; 13-14 tane yavru atan keçimiz var. Yani hala devam etmekte şu anda yavru atmalar, ölüm. Can çekişiyor biri. Yani yatan, geri kalkamıyor. Zaten yattığı zaman mal geri kalkamıyor. Felç geçirmiş. Veteriner de geldi. Devlet kanalıyla da geldiler. Baktılar, tespit ettiler. Depremde yığılıp felç geçirdiğini söylediler. Bizim sırf geçimimiz bu hayvanlara bağlı. Geçim kaynağımız hayvanlarımız ölüyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir çare bulamıyoruz ölümüne. Yani ilgili kurumlardan destek bekliyoruz."