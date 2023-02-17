Depremde hayatını kaydeden voleybolcu Gözde Öztürk son yolculuğuna uğurlandı Yerel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altına kalarak hayatını kaybeden voleybolcu Gözde Öztürk, memleketi Ordu'da toprağa verildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altına kalarak hayatını kaybeden voleybolcu Gözde Öztürk, memleketi Ordu'da toprağa verildi. Kadınlar Voleybol 2. Lig takımı Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'nda forma giyen Gözde Öztürk (24), deprem nedeniyle Hatay'da kaldığı enkaz altına hayatını kaybetti. Gülay ve Zahid çiftinin 3 çocuğundan biri olan voleybolcu Öztürk'ün cenazesi yakınları tarafından alınarak memleketi Ordu'ya getirildi. Gözde Öztürk için ilk olarak Karşıyaka Mahallesi'ndeki evlerinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Genç sporcu, alınan helalliğin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gülyalı ilçesinde toprağa verildi. - ORDU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş voleybol Hatay Ordu Yerel Haberler

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