Üye Girişi
Haberi Paylaş

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları Kadınlar Günü'nde mezarlara çiçek bırakıp gitti

Yerel Haberler

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları Kadınlar Günü'nde mezarlara çiçek bırakıp gitti

Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, depremde hayatını kaybeden kadınların yakınları mezarlıklara çiçek bırakıp gitti.

Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, depremde hayatını kaybeden kadınların yakınları mezarlıklara çiçek bırakıp gitti.

Kahramanmaraş merkezli medyana gelen şiddetli depremlerde hayatını kaybeden kadınlar mezarlıklarında anıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı'nda yürek yakan görüntüler çıktı. Yakınları mezarlıklara karanfil, papatya, gül gibi çiçekler bırakarak gitti. Görenlerin yüreklerine bir kez daha ateş düşerken, mezarlıklar rengarenk oldu. - DİYARBAKIR

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Diyarbakır Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title