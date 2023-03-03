Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlıktan ayrılmıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da enkaz altında hayatını kaybeden vatandaşların yakınları, her Perşembe mezar başında gözyaşların içinde onları anıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da enkaz altında hayatını kaybeden vatandaşların yakınları, her Perşembe mezar başında gözyaşların içinde onları anıyor.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde 11 ilde meydana gelen göçüklerin altında 44 bin üzeri vatandaş hayatını kaybetti. Binlerce kişi enkaz altından yaralı çıkartılırken, çok sayıda vatandaş evsiz kalarak konteyner ve çadır kentlere yerleştirildi.

Büyük depremlerden etkilenen 11 ilden biri de Diyarbakır oldu. 1'i boş, yıkılan 7 binanın altından 414 vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı; yüzlerce kişi de yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alındı.

Başta Diyarbakır olmak üzere hayatını kaybedenlerin büyük ekseriyeti Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığından defnedildi. Burada sadece Diyarbakır'daki enkazlarda ölü olarak çıkartılanlar değil, Hatay'da hayatını kaybedenlerde memleketleri Diyarbakır'a getirilerek defnedildi.

Hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ise, her Perşembe günü mezarlığa gelip gözyaşları içinde sevdiklerinin ruhuna Fatiha ve Yasin'i Şerif okuyarak mezarlarına su döküp anıyor. - DİYARBAKIR