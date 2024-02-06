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Depremde hayatını kaybedenlerin anısına ekmek dağıtıldı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaflık yapan İslam Geçirgen, geçtiğimiz yıl 11 ili etkileyen ve 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan depremin yıl dönümünde köy köy gezerek ekmek dağıttı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaflık yapan İslam Geçirgen, geçtiğimiz yıl 11 ili etkileyen ve 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan depremin yıl dönümünde köy köy gezerek ekmek dağıttı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen, 11 ilde büyük yıkıma ve 50 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısı unutulmadı. Yüksekova ilçesinde esnaf olan İslam Geçirgen, aracını ekmekle doldurup karlı yolları aşara köy köy gezerek evlere ekmek dağıttı. Hayatını kaybedenlerin hayrına ekmek dağıttığını belirten İslam Geçirgen, "Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş merkezli 11 ilde asrın felaketi yaşandı. 11 il yıkılırken, 50 bine yakın vatandaş hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Biz de bu acıların bir daha yaşanmaması için ve ölenlerin hayrına köy köy gezerek ekmekler dağıttık" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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