Yozgat'ta depremde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okundu

Yozgat'ta 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okundu.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Çapanoğlu Büyük Camiinde öğle namazı öncesi depremde hayatını kaybedenler ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Depremde hayatını kaybedenler, Yozgat'ta dualarla anıldı.

Kur'an tilaveti ile başlayan program, Mevlid-i Şerif ve depremzedeler için okunan hatmi şeriflerle son buldu. İl Müftüsü Ali Gülden tarafından depremde yaşamını yitirenler için dua edildi. Namaz sonrası ise kandil simidi dağıtıldı.

Depremde vefat edenler için rahmet dileyen vatandaşlardan Hidayet Biçici, "Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın. Biz de bu hayır mübarek günde camiye onlar için dua etmeye geldik. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın acılarını biz de yaşıyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" dedi. - YOZGAT