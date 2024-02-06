Depremde hayatını kaybedenler rahmetle anıldı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremin ardından asrın felaketinin, asrın dayanışma örneğine dönüştüğünü ifade eden Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Çıkmaz, "Büyük bir felaket yaşadık. Allah bir daha böyle bir felaketi kimseye göstermesin. Depremlerde kaybettiğimiz tüm insanlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.

Türk milleti olarak şartlar ne olursa olsun birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemiz gerektiğini ifade eden Başkan Mehmet Çıkmaz, "Bizleri diğer toplumlardan ayıran en önemli özelliklerimizden birisi de zor zamanlarda gösterdiğimiz yardımlaşma ve dayanışma duygusudur. Biz güçlü bir milletiz. Güçlü bir devletiz. Devlet-millet dayanışması ile her türlü zorluğun altından kalkarız. Deprem sonrası devlet ve millet ele ele vererek yaraların hızla sarılmasını sağladık. Bütün dünya deprem sonrası sergilediğimiz bu tabloyu takdirle karşıladı. Ancak, depremin yaraları tam olarak sarılmış değildir. Bu nedenle devlet ve millet olarak depremi unutmayarak her zaman gündemde tutmamız gerekiyor. Bir daha da böylesi depremlerin felaketlere dönüşmemesi için bilimin gösterdiği yoldan ayrılmadan, şehrimizi depreme dayanıklı hale getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Çıkmaz, açıklamasının sonunda İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini de tebrik etti. - GAZİANTEP