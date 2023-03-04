Depremde hayatını kaybedenler için Şırnak'ta mevlit okutuldu Yerel Haberler Şırnak'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden "Deprem Şehitleri" için Geylani Camisinde Mevlit-i Şerif okutuldu. Şırnak'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden "Deprem Şehitleri" için Geylani Camisinde Mevlit-i Şerif okutuldu. Kahramanmaraş merkezli 11 ilde 6 Şubat'ta iki büyük ve ardından binlerce artçı sarsıntı meydana geldi. Bu depremlerde 45 bin üzeri vatandaş hayatını kaybetti. Birçok ilde deprem şehitleri için Mevlidi Şerif okundu, dualar edildi. Bugün de cuma namazı öncesi Şırnak merkez Geylani Camisinde Mevlit-i Şerif okunup, ardından dualar edildi. - ŞIRNAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Deprem Şırnak Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Depremde hayatını kaybedenler için Şırnak'ta mevlit okutuldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.