Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Mevlid Okundu
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde, Erzincan Terzibaba Camii'nde hayatını kaybedenler anısına mevlid okundu ve dualar edildi.
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olan depremin sene-i devriyesinde hayatını kaybedenler için bu sabah Terzibaba Camii'nde mevlid okundu, dualar edildi.
Erzincan Valiliği, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Erzincan Müftülüğü ve Erzincan AFAD Müdürlüğü organizesiyle, Terzibaba Camii'nde sabah namazını müteakip mevlid okunarak depremde hayatını kaybeden tüm afetzedeler dualar yad edildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel