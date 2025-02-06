Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Bir yılda 293 bin kişilik artış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı

Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı! Paylaşımla ilgili detay büyük ses getirdi
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
Muharrem İnce'nin CHP'ye geçişinde 30 milyon liralık borç engeli

CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz

Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Mevlid Okundu

Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Mevlid Okundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde, Erzincan Terzibaba Camii'nde hayatını kaybedenler anısına mevlid okundu ve dualar edildi.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olan depremin sene-i devriyesinde hayatını kaybedenler için bu sabah Terzibaba Camii'nde mevlid okundu, dualar edildi.

Erzincan Valiliği, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Erzincan Müftülüğü ve Erzincan AFAD Müdürlüğü organizesiyle, Terzibaba Camii'nde sabah namazını müteakip mevlid okunarak depremde hayatını kaybeden tüm afetzedeler dualar yad edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Saate bakıp sokağa döküldüler! Yüzlerce kişi sessizce böyle ilerledi
img

Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı! Paylaşımla ilgili detay büyük ses getirdi
img

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu
Kardeş acısıyla yıkılan Sergen Yalçın ilk kez görüntülendi

Kardeş acısıyla yıkılan Sergen ilk kez görüntülendi
Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu
Asrın felaketinin yıl dönümünde Naci Görür tehlike altındaki 3 ili sıraladı

Naci Görür tehlike altındaki 3 ili sıraladı
Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, yaptığı hata yüzünden geri döndü

300 kilometre yol geldi, yaptığı hata yüzünden geri döndü
Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı

2 saatte 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemisi gönderildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.