İzmir Erzincanlılar Dayanışma ve Kültür Derneği, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ve şehitler için lokma hayrı düzenledi

İzmir Erzincanlılar Dayanışma ve Kültür Derneği, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ve şehitler için lokma hayrı düzenledi.

İzmir Erzincanlılar Dayanışma ve Kültür Derneği, 1939 ve 1992 yılında yaşanan büyük Erzincan depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar ve geçtiğimiz günlerde şehit düşen kahraman askerlerin hayrına Mevlid-i Şerif okutup lokma dağıttı. Bornova Vilayet Camii'nde ikindi namazı sonrası düzenlenen hayırda eller semaya açıldı, dua edildi.

İzmir Erzincanlılar Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Yaşettin Demirbaş, "1939 ve 1992 yıllarında Erzincan'da acı depremler yaşandı. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Son günlerde ise çok sayıda Şehit verdik. Onlar için burada Mevlid-i Şerif okutup lokma hayrı yaptık. Allah kabul etsin" dedi. - İZMİR