Kahramanmaraş depreminin birinci yılında Aydın'da dua programı düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Aydın'daki tüm camilerde sabah namazı sonrası Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin birinci yıl dönümü dolayısıyla Aydın'da Bey Camii'nde program yapıldı. Vatandaşlar camiye akın etti.

Namazdan sonra depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve tesbihatlar yapıldı. Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş ve Efeler İlçe Müftüsü tarafından dua edildi. Kızılay tarafından da cami çıkışında vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

'Devlet, millet el ele verdi'

Türkiye'nin 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremle sarsıldığını ifade eden Güneş, "53 bin 537 kardeşimiz şehit oldu. 108 bin kardeşimiz yaralandı. Devlet millet el ele vererek, birlik ve beraberlik içerisinde bu asrın felaketinin üstesinden gelmeye gayret gösterdik. Hayatta kalan vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilmeye çalışıldı. Biz de il ve ilçe müftülüklerimiz olarak depremin birinci yılında camilerimizde şehit olan kardeşlerimiz için Kur'an-ı Kerimler okuduk. Tesbihatlar ve dualar yaptık. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Hayatta olan yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. Ayrıca Miraç Kandili nedeniyle bütün vatandaşlarımızın kandillerini tebrik ediyoruz" dedi.

'Rabbim bir daha böyle felaketler göstermesin'

Şehitler için düzenlenen programa katılan Abdurrahman Çalışkan, "6 Şubat depremini yaşadık. Rabbim bir daha böyle acılar göstermesin. Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Vatandaşlarımızı bu asrın felaketinde birbirine destek vererek bu acıyı paylaşıp yaraları hep birlikte sardı. Rabbim bir daha böyle felaketler göstermesin" diye konuştu. - AYDIN