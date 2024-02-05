MEB, Kahramanmaraş deprem şehitleri için saygı duruşu kararı aldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm okullarda yarın 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 'Deprem Şehitleri İçin Saygı Duruşu' konusunda 81 ile yazı gönderildi. Gönderilen yazıda, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında yarın 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı aktarıldı. - ANKARA