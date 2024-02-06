Depremde hayatını kaybeden öğrenci Hazal Fırat anıldı

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde, Şanlıurfa'da hayatını kaybeden 2. Sınıf öğrencisi Hazal Fırat, depremin yıldönümünde arkadaşları tarafından anıldı. Hazal'ın sıra arkadaşı Meryem Elif Çiftçi, birlikte çekildikleri son fotoğrafı öperek hasret giderdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesindeki 240. Sokak'ta bulunan 5 katlı İbrahim Şelli Apartmanı da depreme yıkıldı. Yıkılan apartmanın 2'nci katında bulunan dairede oturan 10 yaşındaki Hazal Fırat da annesi, babası ve 2 kardeşi ile birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Depremin 1. yıl dönümünde, İbrahim Tatlıses İlkokulunda bulunan sınıf arkadaşları ve öğretmeni, Hazal'ı eğitim gördüğü sırasının üzerine çiçek bırakarak andı. Bugün 3. sınıfa giden ve Hazal'ın en yakın arkadaşı olan Meryem Elif Çiftçi, "Hazal çok iyi bir kızdı. Bazen kavga ederdik ama yine barışırdık. Öldüğü gün çok ağladım. Onunla çok oynardık, sarılırdık. Üzgün olduğum günlerde beni teselli etmeye çalışırdı. Onu çok seviyordum. Allah mekanını cennet etsin. Bu fotoğrafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında çekildi. Bu onunla çekildiğimiz son fotoğraftı" dedi.

Hazal'ın sınıf arkadaşı Meryem Elif Çiftçi, daha sonra akıllı tahtaya yansıyan fotoğraflarına bakarak Hazal'ı öptü. Anma etkinliğinde duygu dolu anlar yaşandı. - ŞANLIURFA