Depremde hayatını kaybeden Güzel, Tercan'da toprağa verildi Yerel Haberler Deprem felaketinde hayatını kaybeden İbrahim Güzel memleketinde toprağa verildi. Deprem felaketinde hayatını kaybeden İbrahim Güzel memleketinde toprağa verildi. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ikamet eden İbrahim Güzel, depremde eşi ve oğluyla birlikte enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti. Enkaz altından çıkarılan Güzel eşi ve oğlu Elbistan'da toprağa verilirken İbrahim Güzel'İn cenazesi memleketi olan Erzincan'ın Tercan ilçesine gönderildi. Gerçekleştirilen törenin ardından Güzel'in cenazesi ilçe merkezindeki mezarlıkta toprağa verildi. - ERZİNCAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İbrahim Güzel Elbistan Deprem Tercan Yerel Haberler

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