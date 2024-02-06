Depremde hayatını kaybeden Eylül Dayan sınıf arkadaşları tarafından anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümünde Diyarbakır'da enkazda kalarak hayatını kaybeden Eylül Dayan, sınıf arkadaşları tarafından unutulmadı. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşları içinde mezarların sarıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen iki yıkıcı depremin üzerinden tam 1 yıl geçti. 10 ili etkileyen depremde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yıkılan Sözel Apartmanı'nda ailesiyle enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Eylül, kabri başında sınıf arkadaşları tarafından anıldı.

Eylül'ün ziyaretine gelen sınıf arkadaşlarından Muhammet Çapraz, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Çapraz, "Depremin 1. yıl dönümü dolayısıyla sınıf arkadaşımız Eylül'ün mezarı başına geldik. Buraya sınıf arkadaşlarımızla geldik. Arkadaşımız Eylül, annesi, babası, ağabeyi ve ablası depremde hayatını kaybetti" dedi.

Eylül'ün bir diğer sınıf arkadaşı Nesrin Erkal ise, "Eylül arkadaşımıza kabrinde yaşadıklarımızı anlattık" diyerek şunları söyledi:

"Sınıf arkadaşımızın depremde hayatını kaybetmesinin birinci yıl dönümünde kabrine ziyarete geldik. Sınıf arkadaşları, yakın arkadaşları ve akrabalarıyla Eylül arkadaşımızı anmaya geldik. Eylül arkadaşımıza yaşadığımız anıları anlattık kabrinde. Arkadaşımızın ruhuna Fatiha okuduk."

"Sabaha kadar çocuklarımla ağladık"

Asrın felaketinde Bağlar ilçesinde çöken Yoldaş Apartmanı'nda oğlu ile gelinini kaybeden Abdulaziz Balta, gece saat 01.00'den bu yana gözlerine uyku girmediğini belirtti.

Balta, "Depremde oğlumu ve gelinimi kaybettim. Şu an oğlumun mezarının başındayım. Allah, herkese sabır versin, vefat edenlerin mekanı cennet olsun. İnşallah bir daha bu acıyı yaşamayız. Gece saat 01.00'den bu yana uyuyamadık. Sabaha kadar çocuklarımla ağladık. Televizyonda sabaha kadar deprem bölgesinden canlı yayınları izledik. Allah kimsenin başına bir daha böyle bir acı getirmesin" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR