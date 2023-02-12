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Depremde hayatını kaybeden doktor ve ailesi son yolculuğuna uğurlandı

Yerel Haberler

Depremde hayatını kaybeden doktor ve ailesi son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Doktor Murat Harbutluoğlu, eşi ve 2 çocuğu Aydın'ın Efeler ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Doktor Murat Harbutluoğlu, eşi ve 2 çocuğu Aydın'ın Efeler ilçesinde toprağa verildi.

Geçtiğimiz 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen ve 20 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremin 6. gününde de ekipler ve gönüllülerin yoğun çalışması ile başarılı kurtarmalara devam ederken, enkaz altında kalan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Aydınlı Dermatoloji Uzmanı Dr. Murat Harbutluoğlu, eşi Burçin, çocukları Nil ve Mert Harbutluoğlu hayatlarını kaybetti. Enkaz altından cansız bedenleri çıkarılan 4 kişilik Harbutluoğlu ailesinin naaşları memleketi Aydın'a getirildi. Harbutluoğlu ailesi, Efeler ilçesinde bulunan Girne Yavuz Sultan Selim Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kahramanmaraş Efeler Aydın Yerel Haberler

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