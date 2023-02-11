Depremde hayatını kaybeden astsubay memleketi Kütahya'da toprağa verildi Yerel Haberler Hatay'daki depremde enkaz altında kalarak şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Fırat Kocabay, memleketi Kütahya'da düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Hatay'daki depremde enkaz altında kalarak şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Fırat Kocabay, memleketi Kütahya'da düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ulu Cami'de düzenlenen cenaze namazına; Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, Belediye Başkanı Alim Işık, Jandarma Alay Komutanı Murat Kırbaç, Kocabay ailesinin yakınları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Kocabay'ın cenaze namazını Kütahya Müftü Yardımcısı Mustafa Karaman kıldırdı. Belediye Başkanı Alim Işık, "Şehidimize Allah'tan rahmet, Kocabay ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. Kocabay, Kütahya Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kütahya Piyade Hatay Yerel Haberler

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