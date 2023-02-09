Depremde hayatını kaybeden anne ve çocuğuna acı veda

Hatay'da depremde hayatını kaybeden matematik öğretmeni Musa Sarıhan, eşi Kübra Sarıhan ile 2 ve 5 yaşındaki çocuklarının enkaz altından çıkarılan cansız bedenleri memleketleri Konya'ya getirildi.

Hatay'da depremde hayatını kaybeden matematik öğretmeni Musa Sarıhan, eşi Kübra Sarıhan ile 2 ve 5 yaşındaki çocuklarının enkaz altından çıkarılan cansız bedenleri memleketleri Konya'ya getirildi. Kübra Sarıhan ile 5 yaşındaki oğlunun cenazesi Konya'da defnedilirken, Musa Sarıhan ve 2 yaşındaki kızının cenazeleri yarın Konya'nın Beyşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak. Hayatını kaybeden ailenin depremden 8 saat önce Konya'daki ailelerini ziyaretten Hatay'a döndüğü öğrenildi.

Konya'dan 1 buçuk yıl önce Hatay'a atanan matematik öğretmeni Musa Sarıhan, memur eşi Kübra Sarıhan ile 2 yaşındaki kızları Defne ve 5 yaşındaki oğulları Rüzgar ile Hatay'a taşındı. Aile fertleri 6 Şubat günü Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde Odabaşı Mahallesi Kavaslı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Musa Sarıhan, eşi Kübra Sarıhan ve çocukları 2 yaşındaki Defne ile 5 yaşındaki Rüzgar'ın cansız bedenleri Konya'daki yakınlarına teslim edildi. Kübra Sarıhan ve oğlu Rüzgar'ın cenazesi, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Yazır Mezarlığına getirildi. Yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazında Sarıhan ailesinin yakınları güçlükle ayakta durabildi. Anne ve oğlunun cenazeleri öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

Matematik öğretmeni Musa Sarıhan ve 2 yaşındaki kızı Defne'nin cenazesinin ise memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde yarın kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmesi bekleniyor. Sarıhan ailesinin 5 Şubat günü Konya'daki ailelerini ziyaret ettikten sonra görevli oldukları Hatay'a döndükleri ve 8 saat sonra depreme yakalandıkları öğrenildi. - KONYA