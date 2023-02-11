Depremde hayatını kaybeden anne ile oğlu toprağa verildi Yerel Haberler Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden anne ile oğlu Kayseri'de defnedildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden anne ile oğlu Kayseri'de defnedildi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremde Kahramanmaraş'taki binalarında enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Özlem Kumbara ile oğlu Metehan kumbara Kayseri'de toprağa verildi. Hulusi Akar Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Özlem ve Metehan Kumbara'nın cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazına Kumbara ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Özlem Kumbara'nın bir kızının daha enkaz altında olduğu öğrenildi. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Kayseri Yerel Haberler

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