Depremde hasar görmeyen TOKİ'lerde kiralık ev arayışları başladı

Osmaniye'yi de vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte çok sayıda bina ya enkaza dönüştü ya da ağır hasar aldı.

Osmaniye'yi de vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte çok sayıda bina ya enkaza dönüştü ya da ağır hasar aldı. Neredeyse hiç etkilenmeyen TOKİ'ler ise dikkat çekti. TOKİ sakinleri, depremin ardından çok sayıda kişinin gelerek kiralık daire sorduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin vurduğu 10 ilden biri olan Osmaniye'de 339 bina çöktü. Kentin neredeyse yarısında bulunan evlerde hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Kentin tamamını etkileyen depremin ardından TOKİ konutlarındaki yapılarda hasar oluşmaması ise dikkat çekti. TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların bir kısmı evlerine gönül rahatlığı ile girerken, kimi ise tedirginlikleri nedeniyle evlerinde uyumayı tercih etmiyor. Hasar almayan TOKİ konutlarında kiralık ev arayışlarının da başladığı öğrenildi.

"Sağlam olduğu için herkes gelip kiralık ev soruyor"

TOKİ konutlarında ikamet eden Hamit Canpolat, "15 yıldır TOKİ'de oturuyorum. Allah razı olsun devletimizden. TOKİ 7,4 şiddetinde sallandı. Bir yerinde tek çatlak yok. Çok şükür Allah'a bir eşyamız bile dökülmedi. İçeriye giriyoruz, oturuyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Biraz tedirgin olduk. Bende panik atak oluştu. Buna şükür, herhangi bir sıkıntımız yok. Kiralık ev sormak için geliyorlar. Sağlam olduğu için herkes gelip kiralık ev soruyor. Ama şu an burada kiralık ev yok. Müteahhitlerin yapmış olduğu, daha penceresi bile takılmayan binaların hepsi mahvolmuş. Yıkılan yıkıldı, yıkılmayan da oturulamaz halde. Burada bir şey yok. Devletimizde Allah razı olsun. Yüz bin kere razı olsun" dedi. - OSMANİYE