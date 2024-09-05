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Osmaniye'de Okullarda Güçlendirme Çalışmaları Tamamlanıyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, hasar gören Çamlık Evler İlkokulu ve Şehit Çağrı Doğan Ortaokulu'ndaki güçlendirme çalışmaları sona gelindi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılına yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Depremde hasar gören okullarda güçlendirme çalışmalarında sona gelindi

OSMANİYE - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de hasar alan okulların güçlendirme çalışmalarında sona gelindi.

Toprakkale ilçesinde bulunan Çamlık Evler İlkokulu ve Şehit Çağrı Doğan Ortaokulu binalarında, 6 Şubat depreminde meydana gelen hasarların onarım ve güçlendirme çalışmaları sürüyor. Güçlendirme çalışmalarında incelemeler de bulunan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "9 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirmek için canla başla çalışıyoruz" dedi.

Çocukları okullarına kavuşturmak için çalıştıklarını belirten Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Toprakkale İlçemizde Çamlık Evler İlkokulumuz ve Şehit Çağrı Doğan Ortaokulu'muzda yapılan güçlendirme çalışmaları hızla devam ediyor. 6 Şubat depreminde zarar gören okul binamız orta hasarlıydı, güçlendirme yapılacaktı. İnşallah eğitim öğretim yılına yetiştirmek için yüklenici firmamız canla başla çalışıyor. Çocuklarımızı okullarına kavuşturmak istiyoruz, inşallah eğitim öğretim yılına yetişmiş olacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, gayret gösteren, emek veren, bütün arkadaşlarımıza, Toprakkale Kaymakamımıza, yüklenici firmaya çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Osmaniye Yerel

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