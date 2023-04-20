Depremde hasar gören minare için yıkım tepkisi Adıyaman'da 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören Malazgirt Camii'nin minaresinin kontrollü olarak iki aşamada yıkılmak istenmesi, mahalle sakinlerinde hem korkuya hem de tepkiye neden oldu.

Depremde hasar gören minare için yıkım tepkisi

ADIYAMAN - Adıyaman'da 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören Malazgirt Camii'nin minaresinin kontrollü olarak iki aşamada yıkılmak istenmesi, mahalle sakinlerinde hem korkuya hem de tepkiye neden oldu.

6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Adıyaman'daki Malazgirt Camii'nin iki minaresi ağır hasar görmüştü. Alınan karara göre iki minareden biri geçtiğimiz günlerde kontrollü şekilde yıkılmak istendiği esnada minarenin bir kısmı tek katlı ikametin üzerine devrilmişti. Depremden dolayı kimsenin bulunmadığı binada hasar meydana gelmişti. Aynı durumun yaşanmaması için ikinci minarenin iki parça halinde yıkılmasına karar verilirken, bu karar mahallede korkuya ve tepkiye neden oldu.

Minarenin alınacak önlemler sonrasında kontrollü şekilde yıkılmasını isteyen mahalle sakileri, iki parça halinde alınmak istenmesiyle minarenin tamamının çökebileceğini söyledi. Malazgirt Mahallesi Muhtarı Şeyho Yılmaz, "Minarenin hepsi düşebilir. Yani birini çekerken hepsi düşebilir. Tehlike arz ediyor, onun için canlı bomba gibidir. Kime düşeceğini de Allah bilir. İlgilenen kişi diyor ki 'Ben bırakıp gideceğim' ama bir yandan da diyor ki 'Hangi eve zarar verirse zararını da karşılayacağım'. Vatandaşlar da razı değil" dedi.

Mahalle sakinlerinden Elif Balıbay ise, "Minarenin düzgün bir şekilde yıkılmasını istiyoruz. İskele mi kurarlar, dışarıdan iş makineleri mi getirirler bilmem ama bir şekilde kazasız belasız olsun. Bu şekilde yıkılmasını istemiyoruz" diye konuştu.