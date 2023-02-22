Depremde hasar gören araçlar onarılıyor

Adıyaman'da meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremde bina enkazlarında zarar gören araçlar oto tamirhanelerinde tamir edilmeye başlandı.

Depremde hasar gören araçlarının bakımını yapmak isteyen vatandaşlar Adıyaman Küçük Sanayi Sitesine araçlarını getirmeye başladı. Üzerine enkaz düşmesi sonucu camları kırılan vatandaşlar araç camlarını değiştiriyor. Geceleri araçlarında uyudukları için camın olmamasından dolayı üşüdüklerini bu yüzden de cam değişimine geldiklerini dile getiren vatandaşlar, sanayi sitesinde ise 3-5 iş yerinin faaliyet gösterdiğini diğerlerinin ise kapalı olduklarını dile getirdi.

Geceleri camsız araçta üşümemek için kırılan cam yerine battaniye ya da naylon taktıklarını söyleyen vatandaşlar, "Tavana göçük düşmüştü, haliyle camı patlattı. Çocuklar birkaç gündür burada yaşıyordu, çocukları il dışına gönderince buraya gelip aracımızı tamir ediyoruz. Naylon sarılıydı, çünkü geceleri yağmur yağıyordu, hava geliyordu, soğuktu" dedi.

Küçük sanayi sitesinde kısmi yerlerin açıldığını belirten sanayi esnafı ise, "İnsanlar çok mağdur oldu, çok kötü bir deprem yaşadık. Gerçekten zor günler geçiriyoruz. Yatacak yer yok, kalacak yer yok, gıda sıkıntısı var. Bizler idare etmeye çalışıyoruz sağ olsun devletimiz de bizlere yardımcı oldu. Gıda yardımları geliyor, çadırlar kuruluyor, konteynır kentler geliyor. Deprem sırasında hasar görenler, camı kırılanları şu anda tamirat ve montajını yapıyoruz, camlarını yeniliyoruz. Yardımcı oluyoruz insanlara. Çok büyük hasarlarımız var. Çok kayıplarımız var, hem can hem de mal kaybımız" diye konuştu. - ADIYAMAN