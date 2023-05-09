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Depremde hasar gören Aile Sağlığı Merkezi yeniden yapılacak

Depremde hasar gören Aile Sağlığı Merkezi yeniden yapılacak

Yerel Haberler

Adıyaman'da 6 Şubat depreminde ağır hasar alan 5 Nolu Aile Sağlık Merkezi imzalanan protokolle yeniden yapılacak.

Adıyaman'da 6 Şubat depreminde ağır hasar alan 5 Nolu Aile Sağlık Merkezi imzalanan protokolle yeniden yapılacak.

Binlerce yapının yıkıldığı ve binlerce vatandaşın enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği 6 Şubat depreminde hasar alan Varlık Mahallesi'ndeki 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezinin yeniden yapılıp hizmette geçmesi için yapım ve inşasını üstlenen Roche firması yetkilileri ile Adıyaman Valiliği arasında protokol imzalandı.

Vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını önemli ölçüde çözüme kavuşturacak sağlık merkezinin mahalleye hayırlı olmasını dileyerek açıklamalarda bulunan Adıyaman Vali Vekili Muhammed Tugay, merkezin yapımını üstlenen firmaya katkılarından dolayı teşekkür ettiğini de söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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