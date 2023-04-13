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Depremde görev alan personele başarı belgesi

Depremde görev alan personele başarı belgesi

Yerel Haberler

Afyonkarahisar İl Müftülüğü depremin ilk gününden beri gece gündüz demeden sahada faaliyet gösteren müftülük personeline "Başarı Belgesi" takdim etti.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü depremin ilk gününden beri gece gündüz demeden sahada faaliyet gösteren müftülük personeline "Başarı Belgesi" takdim etti.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın tensipleriyle, deprem bölgesinde manevi danışmanlık ve din hizmeti için görev alan müftülük personeline İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından "Başarı Belgesi" takdim edildi. İl Müftüsü Kazancı, üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek, "Rabbim vatanımızı, milletimizi her türlü afadlardan muhafaza eylesin" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kübra Güran Yiğitbaşı Karahisar Yerel Haberler

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