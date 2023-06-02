Depremde görev alan Batman Üniversitesi personellerine teşekkür belgesi verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan Batman Üniversitesi personellerine rektör Prof. Dr. İdris Demir tarafından teşekkür belgesi verildi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen felaketin ardından deprem bölgelerindeki çalışmalara destek veren üniversite personellerine teşekkür belgesi takdim edildi. Batı Raman Kampüsü Merkez Yemekhanesinde Afet Koordinasyon Kurulu'nda görev alan akademik ve idari personelle bir araya gelen rektör Demir, Batman Üniversitesi ailesinin her bir ferdinin depremden etkilenen vatandaşlara gönülden destek vererek bu zor günlerin üstesinden gelmeye çalışmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Batman Üniversitesinin birlik ve beraberlik ruhu içerisinde akademik-idari personeli ve öğrencisi ile tek vücut olarak fedakarca çalıştığını dile getiren Rektör Demir, "İnsanüstü bir çabayla çalışan, hem maddi hem manevi olarak üniversitemizi temsilen afet bölgelerine giden personellerimize yürekten teşekkür ediyorum. Biz, üzerimize düşen her görevi layıkıyla yerine getirerek zor günler geçiren vatandaşlarımızın ve ülkemizin yanında olduğumuzu gösterdik. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederim" dedi.

Program, belge takdiminin yapılmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - BATMAN