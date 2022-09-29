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Depremde evleri yıkılan vatandaşlar çadırlara yerleşiyor

Yerel Haberler

Depremde evleri yıkılan vatandaşlar çadırlara yerleşiyor

Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşanan depremin ardından evlerinde hasar oluşan vatandaşlardan bazıları yakınlarının evine bazıları ise kurulan çadırlara yerleşiyor.

Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşanan depremin ardından evlerinde hasar oluşan vatandaşlardan bazıları yakınlarının evine bazıları ise kurulan çadırlara yerleşiyor.

Dün meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem, Göle'ye bağlı mahallelerde yıkıma neden oldu. Küçük Altunbulak köyünde çok sayıda ev oturulamaz hale gelirken, vatandaşların bir bölümü ilçe ve kent merkezindeki yakınlarına taşındı; bazı vatandaşlar ise köyde kurulan çadırlara yerleşiyor. Ekipler, hasar oluşan köylerdeki hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, AFAD ekipleri dışarıda kalan hayvanlar için çadırlar kuruyor.

Deprem sonrası evleri ve ahırları yıkılan vatandaşlar, yaklaşan kış mevsimi öncesi barınma konusunda büyük endişe yaşıyor. - ARDAHAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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