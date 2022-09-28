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Evleri yıkılan vatandaşlar çadırlara yerleşiyor

Yerel Haberler

Evleri yıkılan vatandaşlar çadırlara yerleşiyorARDAHAN Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşanan depremin ardından evlerinde hasar oluşan vatandaşlardan bazıları yakınlarına bazıları ise kurulan çadırlara yerleşiyor.

Evleri yıkılan vatandaşlar çadırlara yerleşiyor

ARDAHAN Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşanan depremin ardından evlerinde hasar oluşan vatandaşlardan bazıları yakınlarına bazıları ise kurulan çadırlara yerleşiyor.

Dün meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Göle'ye bağlı mahallelerde yıkıma neden oldu. Küçük Altunbulak köyünde çok sayıda ev oturulamaz hale gelirken vatandaşların bir bölümü ilçe ve kent merkezindeki yakınlarına taşınırken bazı vatandaşlarda köyde kurulan çadırlara yerleşiyor. Hasar oluşan köylerde ekipler hasar tespitini sürdürürken AFAD ekipleri dışarıda kalan hayvanlar içinde çadırlar kuruyor. Deprem sonrası evleri ve ahırları yıkılan vatandaşlar yaklaşan kış mevsimi öncesi barınma konusunda büyük bir endişe yapıyorlar.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Yerel

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