Depremde evleri hasar gören Niğdeliler, Belediye Başkanı ile görüştü

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar gören vatandaşlarla bir araya geldi.

Niğde Belediyesi Meclis Salonu'nda evi zarar gören yaklaşık 80 kişiyle görüşen Özdemir, onların sorunlarını diledi. Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerde Niğde'de zarar gören binaların durumuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer ile görüşmeler yaptığını, konunun Bakanlar Kurulu'nda da görüşüldüğünü söyledi. Sorunların hiç kimsenin mağdur olmadan çözümü için görüşmelerin devam ettiğini belirten Özdemir, "Hiçbir mağdurun kalması için çalışmalar biraz uzadı. Kimse dışarıda kalmasın diye AFAD bu konuda tek tek, parsel parsel, ada ada çalışıyor. Bununla alakalı çok yakın bir zamanda inşallah bir bölge ilan edilecek, var olan bölgelerin içine de dahil edilebilir. ya da bir destek paketi de olabilir. Bunun ilanı çok yakın bir zamanda yapılacak" ifadelerini kullandı.

Özdemir, Niğde'de şu anda yaklaşık 50 ağır ve orta hasarlı bina olduğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız 6 Şubat sabahından itibaren bu konuyu birebir takip ediyor. Hiçbir mağduriyet olmaması adına bu süreç biraz uzadı. Ama belediye olarak hemşehrilerimizin her zaman yanındayız. Niğde Belediyesi hepimizin belediyesi. Aç açıkta kimseyi bırakamayız. Zaten böyle bir şansımız da yok. Şu an barınacak yeri olmayan varsa ya da olduğu yerde sıkıntı olan, yaşayan birisi varsa biz barınma yeri temin ediyoruz" diye konuştu.

Evi ağır hasarlı olan Ali Şafak da Bakanlar Kurulu kararını bekleyeceklerini ifade ederek, Niğde'de belli yerlerin deprem bölgesine alınmasını istediklerini vurguladı. - NİĞDE