Depremde evi yıkılan esnaf, 38 yıllık işine geri döndü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da evi yıkılan ve ekmek teknesi kullanılamayacak hale gelen esnaf, 38 yıllık işine tekrar başlayarak hayata tutundu. Esnafı en çok üzense depremden bir gün önce oğluna aldığı kramponların enkaz altında kalması oldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerin yıldönümünde acılar da tazelendi. Malatya'da yaşadığı 7 katlı binanın enkazı altında kalan 61 yaşındaki Ali Fırat, 3 saat sonra kurtarıldı. İş yeri ağır hasar alan Fırat, afetin üzerinden geçen bir yılda yaralarını sarmak için 38 yıldır severek yaptığı işine tekrar başladı. Yaşadığı acı hatıraları boğazı düğümlenerek anlatan Fırat'ı en çok üzense depremden bir gün önce oğluna aldığı kramponların enkaz altında kalması oldu.

"Beni 3 saat sonra enkaz altından çıkardılar"

Deprem anında evde yalnız olduğunu ve 3 saat sonra enkaz altından kurtarıldığını anlatan esnaf Ali Fırat, "Anlatması da yaşaması da çok zor gece saat 04.27'de uyanıktım. Baktım yer sallandı, karşıda akvaryum vardı su döküldü. 'Bismillah' dedim kanepenin önüne uzandım, kulaklarımı kapattım o anda bina çöktü. Onu hatırlamıyorum enkazın altındaydım, kanepenin üzerine tavan çöktü. Uyanınca toz ve toprağın içindeydim, bağırma seslerini duyuyordum. İnsan çıkacak kadar üzerimdeki tavan delinmişti. Demirler olduğu için çıkamadım, 'ses ver dediler' ses verdim toz ve topraktan nefes alamadım. Alttan bağırtı ve feryat figan sesleri geliyordu 3 saat sonra beni çıkardılar. 3 saat öyle geçti ki uyudum mu bayıldım mı bilmiyorum. Psikolojim bozuldu bir şey hatırlamıyorum. Diyorum ki; beni hastaneye götürmeyin, buradakileri çıkartalım, zorla götürdüler tedavi oldum tekrar geri geldim. Enkaza baktım 7 katlı bina 4 katı bodruma inmiş, 3 katı kalmış. Dünyadaki hiçbir şeyi gözüne görmüyor; evin, barkın, eşyaların, hiçbir şey istemiyorsun. Sadece 'Rabbim bize böyle şeyler yaşatmasın' diyorsun. 40'a yakın komşumu depremde kaybettim, Allah rahmet eylesin" dedi.

"Çocuğuma yeni krampon almıştım onları bulamadım, en çok buna üzüldüm"

Deprem sonrasında büyük zorluklar çektiğini söyleyen Ali Fırat, "Bir gün önce oğluma krampon almıştım, çocuk 14 yaşında eve götürüyordu iş yerine getiriyordu. Deprem oldu onları Sivas'a gönderdim. Beni aradı 'baba kramponlarımı alıp gel' dedi. O enkazın altında nasıl kramponu bulayım, en çok üzüldüğüm bu oldu. Tabi kramponu bulamadım. Yaşam devam ediyor iş yerim gitti ağır hasarlıydı, eşyalarımı tek katlı bir yere taşıdık. Burada hayatımı devam ettiriyorum. Evin, iş yerin her şeyin gidiyor yeni bir hayata başlıyorsun. Yeniden ev ve iş kurmak çok zor. O psikolojiyi atlatmak için belki de yıllar geçecek, Allah bir daha yaşatmasın. Halen daha o psikoloji ile yaşıyoruz, en ufak bir sandalye sallansa deprem oldu sanıyoruz. Devlet ve millet olarak inşallah bu zor günleri atlatacağız" diye konuştu. - MALATYA