Depremde ölen eşinin mesleğini sürdürerek hayata tutundu

Kahramanmaraş merkezli depremlere Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalanan, oturdukları binanın çökmesi sonucu eşi Ali İnce'yi kaybeden ve kendisi de enkazdan yaralı çıkartılan Esin İnce, eşinin izinden giderek gözlükçülük mesleğini sürdürüyor.

6 Şubat 2023'te 11 ili etkileyen asrın felaketi, İslahiye'de de büyük yıkım ve acıların yaşanmasına neden oldu. Atatürk Mahallesi'ndeki Müge Siteleri F Blok Apartmanı depremde saniyeler içerisinde çöktü. Apartmanın 5'inci katında oturan Ali İnce (39), eşi Esin İnce (38), Nuran Gökçe İnce (6) ve Aynur Ece İnce (9), binanın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Depremde Ali İnce hayatını kaybederken, eşi Esin ile kızları Nuran Gökçe ve Aynur Ece ise saatlerce kurtarılmayı bekledi. 8 saat enkaz altında kalarak kızları Nuran Gökçe ile Aynur Ece ile hayata tutunan Esin İnce, kızları ile birlikte 10 gün hastanede tedavi gördü. Esin İnce, kendine geldiğinde ise eşinin ölümüyle sarsıldı. Tedavi olduktan sonra kızlarıyla hastaneden çıkan Esin İnce, eşinin gözlükçü dükkanının aylarca kapalı kalmasına gönlü razı olmadı.

Eşinden kendisine emanet kalan iş yerini çalıştırıyor

Vefatından önce eşi Ali İnce'nin yönlendirmesiyle Kilis 7 Aralık Üniversitesi Optisyenlik Bölümü'nü 2 yıl okuduktan sonra geçen yıl mezun olan Esin İnce, eşinden kendisine emanet kalan iş yerini çalıştırmaya karar verdi. İnce, depremden sonra eşinin 25 yıldır sürdürdüğü mesleğiyle hayata tutundu. Hayata karşı olan azmi ve başarısıyla takdir toplayan Esin İnce, kendisi gibi depremzede olan kadınlara da örnek oluyor.

Eşinden emanet kalan gözlükçü dükkanını ömrü yettiği sürece kapatmayacak

Depremden bu yana kızlarına hem annelik hem de babalık yapan Esin İnce, eşi ölmeden önce ev hanımı olduğunu söyledi. Eşinin hayatını kaybetmesinin ardından başladığı gözlükçülük mesleğini severek yaptığını belirten İnce, cam kestiğini ve gözlüklere çerçeve yaptığını söyledi. Eşini hatırlayınca gözyaşlarını tutamayan Esin İnce, eşinden kendisine emanet kalan ve iki yıldır severek çalıştırdığı gözlükçü dükkanını ömrü yettiği sürece kapatmayacağını belirtti.

"Binamızda fazla kurtulan olmadı"

Deprem anında yaşadıklarını anlatan İnce, "Deprem olduktan sonra enkaz altından 7-8 saat sonra çıkarıldık. Evimiz en üst kattaydı. Eşim Ali İnce bina ilk yıkıldığı anda kafasına kolon devrilmesi sonucu vefat etti. İki kızımla ben enkaz altında kaldık. 7-8 saat sonra çevredeki insanlar gelip bizi kurtardı. En üst katta oturuyorduk. Bundan dolayı zaten 7-8 saat sonra kurtarılabildik, rahat kurtarılabildik. Çünkü karşı komşumuz 18-19 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. Apartman 5 katlıydı. Binamızda da çok fazla kurtulan olmadı, birkaç kişi kurtulduk" dedi.

"Eşimin emeklerini boşa çıkarmamak için çabalıyorum"

Optisyen olma sürecini de anlatan İnce, "Bu mesleğe başlamam ve mesleği öğrenme kararım eşimin isteğiyle oldu. Benim ilk başta pek fazla bir isteğim yoktu. Eşimin beni yönlendirmesiyle depremden önce Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde Optisyenlik Bölümü'nü okumaya başladım. İlk dönem bitti, deprem oldu. Ondan sonra da hem iş yerimizin kapalı kalmaması hem de eşimin isteğini gerçekleştirmek için okumaya devam ettim. Geçen yıl mezun oldum. Eşim pandemi döneminden önce bu iş yerini açmıştı. Eşimin mesleğini devam ettirmek çok güzel bir duygu ve şu an herkes, 'Eşin bugünleri görmüş galiba ve seni bundan dolayı mesleğine yönlendirmiş' diyorlar. Eşim mesleğini çok seviyordu. Pandemi döneminde hiç kimse dışarı çıkamadı. Yine de kendisi servisçilik yapıp, burayı açık tutmaya devam etti. Zararda da olsa devam etti. Deprem olduktan sonra benim tek düşündüğüm eşimin mesleğini devam ettirmek oldu. Eşim bu mesleği çok sevdiği için beni bu yönde yönlendirdi. Bu yönde okutmak istediği için ben burada çalışmaya başladım. Eşimin emeklerini boşa çıkarmamak için çabalıyorum" ifadelerini kullandı.

"Eski müşterilerimiz geldiğinde çok duygulanıyorum"

Hep eşiyle birlikte çalışmayı hayal ettiklerini belirten İnce, "Eşim zaten onun için beni okuttu. 'Beraber çalışırız' diyordu. Hatta hayattayken bazen buraya gelirdim bana, 'Atölyeye gel, yeni cam geldi, onları sana öğreteyim' diyordu. Eski müşterilerimiz geldiğinde çok duygulanıyorum. Çünkü o an eşim aklıma geliyor. Eşim durumu olmayan kişilerin camlarını ve çerçevesini ücretsiz yapıyordu ve o kişiler geldiği zaman daha da kötü oluyorum. Çünkü hatıraları canlanıyor" şeklinde konuştu.

Eşinin hatırasına sahip çıkacağını belirten İnce, "Burası eşimden kalan bir emanet. İlk başta da zaten onun emanetine sahip çıkmak için dükkanı açmıştım. İnşallah Allah izin verdiği müddetçe de eşimin mesleğini devam ettireceğim" diye konuştu.