Depremde enkaz altında kalan anne, konteyner kentte hayata tutunuyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşadıkları binanın yıkılması sonucu 3 yaşındaki kızıyla enkaz altında kalan ve 56 sonra kurtarılan anne, konteyner kentte hem çalışıp hem de çocuğuna bakıyor.

Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki Bedir Apartmanı'nda yaşayan Hatice Yalçimin, kocası Mustafa ve 3 yaşındaki kızı Fatmanur ile depremde enkaz altında kaldı. Kızının "Anneciğim korkuyorum" sözlerinin ardından 56 saat sonra enkazdan çıkarıldığını ve oturdukları binadan daireden 70 kişiden 66'sının vefat ettiğini ifade eden Yalçimin, "Biz 6 Şubat depreminde Hayrullah Mahallesi'nde, balık pazarının karşısında bulunan Bedir Apartmanı'nda oturuyorduk. Binamız 7 katlıydı fakat üst kat alt kat depo alanları olduğu için 10 kat oluyordu. Kızım, eşim, ben ve eşimin ablası 4 kişi yaşıyorduk. Biz 3. katta otuyorduk. Olduğumuz binada 70 kişi vardı ve depremde 66 kişi vefat etti. Oradan kurtulan bizdik ve bir kişinin daha çıktığını söylemişlerdi fakat onun da ellerinin ve kollarının olmadığını söylemişlerdi. O binada kocamın kız kardeşinin ayağına kolon düştüğü için ayağını kesmek zorunda kaldılar" dedi.

Konteyner kentte hayata tutunduklarını ifade eden Yalçimin, "Ben şu an Onikişubat ilçesinde Expo konteyner kent 3. etapta otuyorum. Deprem sonrası buraya geldik ve sağ olsun devletimiz elinden geleni yapıyor bizler için. Biz burada yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz ama yine de hafif bir sarsıntı olsa, akşamları kafamızı yastığa koyduğumuzda depremi hatırlıyoruz. Ben buradan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Kadınlara şiddete hayır diyorum. Kadınların dimdik ayakta kalabilmeleri için çalışmalarını, mücadele etmelerini destekliyorum" diye konuştu.

Konteyner kentte çalıştığını da söyleyen Yalçimin, "Aynı zamanda Expo 3. etapta çalışıyorum. Deprem olmasına rağmen çok şükür ayaktayız. Kadınlar gününü dimdik ayakta kutlayacağız. Bugün burada etkinliğimiz var, kadınlar gününü kutlayacağız. Ben burada alan temizlikçisiyim. Yaşlıya, gence manevi anlamda da yardımcı oluyoruz. Burası deprem bölgesi olmasına nazaran, biz burada kadınlar olarak birbirimize destek olarak, kadınlar gününü kutlayacağız. Burada psikolojik destek olsun, yaşlısı, genci olsun birbirimize her konuda destek oluyoruz. Tüm dünyadaki kadınların, kadınlar gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Özellikle de deprem bölgesindeki kadınların gününü kutluyorum. Rabbim bir daha böyle bir şey yaşatmasın" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ