Depremde duvarları yıkılan iş yerinde kömür satmaya devam ediyor

Kahramanmaraş depremlerinde dükkanının duvarı yıkılan esnaf, duvarı yıkık dükkanda kömür satışı yaparak ayakta kalmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce konut ve iş yeri yıkılırken, binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti. İş yeri yıkılan binlerce esnaftan biri de Kahramanmaraş'ta ticaretin kalbinin attığı ve geleneksel mesleklerin bulunduğu tarihi Demirciler Çarşısı'nda 38 yıldır kömür satan esnaf Ali Saçma oldu. Depremlerde evi ve yıllardır ekmeğini kazandığı iş yerinin duvarları yıkılan Saçma, sepetli motoru ile sipariş üzerine kömür satarak ayakta kalmaya çalışıyor. Çevrede bulunan lokantalardan aldığı kömür siparişlerini en hızlı şekilde yetiştirmeye çalışan esnaf Saçma, yıllardır içinde mesai harcadığı iş yerinin duvarlarının tekrardan yapılmasını istedi.

Daha önceleri dükkanında sattığı kömürleri depremden sonra motorla satmaya çalıştığını söyleyen Ali Saçma, "3 gece 3 gündüz enkaz altında kaldık. Allah bize yardım etti. Çok zorluklar çektik, bizi melekler kurtardı. Bizim gözümüzün önünde melekler döndü. Ev gitti, dükkan da gitti, mağdur durumda kaldık. Onun için burayı bekliyorum ben. Oturup motorumun üstünde kömür satıyorum. 1985'ten beri ben kömürcülük yapıyorum. Telefon ediyorlar, lokantalara götürüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bize yardımcı olsun, Kahramanmaraş'ı ayağa kaldırsın" dedi. - KAHRAMANMARAŞ