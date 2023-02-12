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Depremde dağın sarsıldığı anlar kamerada

Yerel Haberler

Depremde dağın sarsıldığı anlar kamerada

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremin etkilediği Osmaniye'de deprem anına ait yeni görüntü oraya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremin etkilediği Osmaniye'de deprem anına ait yeni görüntü oraya çıktı. Görüntüde deprem sırasında yer ve dağın sarsıldığı anlar, depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 04.17'de Osmaniye'de deprem anında yer ve dağın sarsıldığı anlar depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. - OSMANİYE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Osmaniye Deprem Yerel Haberler

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