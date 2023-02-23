Depremde boşaltılan binada mahsur kalan kedi açlıktan yavrusunu yedi

Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Batman'da hasar alan bina boşaltıldıktan sonra içeride mahsur kalan kedi 10 gün sonra fark edildi. İçerde doğum yapan kedi, açlıktan bir tane yavrusunu yemiş vaziyette bulundu.

Duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Batman Belediyesi veteriner müdürlüğüne bağlı ekipler, anne kediyi ve yavrularını hayvan barınaklarına götürmek üzere teslim aldı. Batman Belediyesi Veteriner işleri müdürlüğünde görevli veteriner hekimi Onur Kılıç, depremden etkilenen binada mahsur kalan kedi ve yavruları için ihbar aldıklarını daha sonra yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal ettiklerini söyledi. Veteriner Kılıç, Hemen olaya müdahale ettik. Kedi ve yavrularını barınağa götürüp, kedi yavrularını büyütünceye kadar onlara sahip çıkağız. Ondan sonra onları sahiplendirip sıcak bir yuvaya kavuşmalarını sağlayacağız. Öncelikle bu depremden etkilenenler başta olmak üzere yaralı ve hasta hayvanlar olduğu zaman 153'e ihbar oluşturduklarında. Olay yerine hemen gidip, oraya, intikal ediyoruz. Onları alıp gerekeni yapıyoruz. Herkesin bu konuda, duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi. - BATMAN