Depremde bir bölümü çöken binayı gören bir daha bakıyor

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde bir bölümü çöken 14 katlı binayı görenler bir daha bakıyor.

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde bir bölümü çöken 14 katlı binayı görenler bir daha bakıyor.

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da binlerce bina ya yıkıldı ya da hasar aldı. Tarihinde benzer bir yıkımın görülmediği kentte Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde halk arasında 'Yeşil Evler' olarak bilinen çok sayıda yüksek katlı yapılar da depremde hasar gördü. 14 kattan oluşan çok sayıda yapının yan yana bulunduğu bölgede boşaltılan evlerin tamamının yıkılması beklenirken, Bezirgan Sokak'ta bir bölümü çöken binayı görenler ise dönüp dönüp bir daha bakıyor. Yarısında kapı ve pencerelerin yerinden söküldüğü binanın ilerleyen günlerde kontrollü şekilde yıkılması beklenirken, binaya giriş çıkışlara izin verilmiyor. - MALATYA