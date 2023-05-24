Depremde annesi ve abisini kaybeden öğrenciye doğum günü süpriziOSMANİYE Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Osmaniye'de annesi ve abisini kaybeden, Feriha Azra Demir'e( 10), sınıf öğretmeni Ahmet Uzan tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Depremde annesi ve abisini kaybeden öğrenciye doğum günü süprizi

OSMANİYE Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Osmaniye'de annesi ve abisini kaybeden, Feriha Azra Demir'e( 10), sınıf öğretmeni Ahmet Uzan tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye Rızaiye Mahallesinde bulunan evlerinin yıkılması sonucu, annesi Işıl Demir ve abisi Ahasan Ali Demir'i kaybeden Güneysu ilköğretim okulu 4. Sınıf öğrencisi Feriha Azra Demir'e, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, öğretmenler ve sınıf arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, "Öyle ince düşünceli, öyle özverili öğretmenlerimiz var ki duygulanmamak elde değil. Emin olun alabileceği en güzel hediyeyi siz verdiniz hocam, iyi ki varsınız." diyerek duygularını ifade ederken Feriha Azra Demir'e sınıf arkadaşları hediyeler takdim ettiler.