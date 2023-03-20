Depremde ailesini kaybetti, annesinin hayalini gerçekleştirmek için nikahını Trabzon'da kıydı

Depremde annesi ve babasını kaybeden, ağabeyini ise enkaz altından çıkartan depremzede Doğukan Arda Barık, Azra Tayircik ile Trabzon'da dünya evine girdi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depreme Osmaniye'ye yakalanan Barık ailesinin 3 ferdi enkaz altında kaldı. Asrın felaketinin yaşandığı anlarda arkadaşları ile dışarıda oturan Doğukan Arda Barık, evine baktığında yıkıldığını gördü. Anne, baba ve ağabeyinin enkaz altında kaldığına şahit olan Doğukan Arda Barık, enkaz altından sadece ağabeyini çıkartabildi. Anne ve babasını kaybeden Doğukan Arda, kısa bir süre kalan nikahını ise annesinin memleketi olan Trabzon'da gerçekleştirdi. Trabzon'da nikahlanmasının annesinin hayali olduğunu belirten Doğukan Arda Barık, Azra Tayircik ile dünya evine girerken, nikah şahitliğini ise Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu yaptı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Asrın felaketine yakalanan binlerce aileden biri de Barık ailesi oldu. Bilge Apartmanı'nda yaşayan Barık ailesinin 3 ferdi depreme evin içerisinde yakalandı. O anlarda dışarıda arkadaşları ile oturan Doğukan Arda Barık (22) ise evinin yıkıldığı anlara gözleri ile şahit oldu. Anne, baba ve ağabeyini yıkılan evlerinin enkazından çıkartmak için mücadele veren Doğukan, yaklaşık 7 saat sonra ağabeyine ulaştı. Sağ bacağı ezilen ağabeyini kurtaran Doğukan, babası Doğan ve annesi Aynur Barık'ı ise depremde kaybetti. 51 yaşındaki öğretmen Aynur Barık memleketi Trabzon'un Arsin ilçesinde defnedilirken, baba Doğan Barık ise Osmaniye'de toprağa verildi.

Annesinin hayalini gerçekleştirdi

Asrın felaketinde anne, babasını kaybeden ancak ağabeyinin kurtulması ile teselli bulan Doğukan Arda Barık'ın depremden önce nikahının yıkılmasına ise sayılı günler kalmıştı. Almanya'da yaşayan Azra Tayircik (19) ile dünya evine girmeye hazırlanan Doğukan deprem felaketi ile sarsıldı. Anne ve babasını toprağa veren Doğukan bir süre sonra annesinin de hayali olan Trabzon'da nikahını kurmak için akrabalarından yardım istedi. Annesinin memleketi Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşayan akrabaları da durumu Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'na anlattı. Genç çiftin isteğini geri çevirmeyen Vali Ustaoğlu'nun harekete geçmesiyle nikah Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kıyıldı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in kıydığı nikahta genç çiftin şahitliği Vali Ustaoğlu ve akrabaları yaptı. Ortahisar Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde gerçekleştirilen nikahta evlilik cüzdanı Vali Ustaoğlu tarafından Azra Tayircik'e verildi. Genç çifti tebrik eden Vali Ustaoğlu, hayatın devam ettiğini belirterek, "Böyle anlamlı bir ana hep birlikte şahitlik ediyoruz. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi dediğimiz deprem felaketinde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Geride kalanlara rabbim şifalar versin. Milletimiz başı sağolsun. Tabi hayat devam ediyor. Bugün burada da depremde vefat eden burada da definlerini yaptığımız ailemizin evlatlarının bugün nikahına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Maalesef bu hayatın cilvesi. Ama hayatın devam ettiği de bir gerçek. Azra kızımız ile Doğukan evladımızın bu anlamlı anına hep birlikte şahitlik yaptık. Rabbim onları mesut ve bahtiyar eylesin" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise "Millet ve memleket olarak hüzünlü günlerden geçiyoruz. Bu büyük felakette bu hüznü yaşayan iki çok kıymetli ailemiz, kardeşlerimizin kıymetli ailelerine Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

"Bizim hayallerimiz vardı"

Depremde Osmaniye'de yaşayan teyzesi, eniştesi ve en yakın arkadaşını kaybeden Azra Tayircik, deprem haberini Almanya'da aldığını dile getirerek, zor günler yaşadıklarını vurguladı. Saatlerce eşinin ailesinin enkaz altından çıkmasını beklediklerini kaydeden Tayircik, "Almanya'da yaşıyorum fakat eşimle evlenmek için Trabzon'a geldim. Depremde ailemizi kaybettik. Eşim anne ve babasını kaybetti. Bende teyzem, eniştem ve en yakın arkadaşımı kaybettim. Deprem olduğunda hızlıcı Türkiye'ye geldim. Eşim ben aradı depremin olduğunu öyle öğrendim. Saatlerce enkazdan anne, babası ve kardeşinin çıkmasını bekledik. Ağabeyi ve babası çıktı fakat babası vefat etti. Ağabeyinin de bacağı ezildi. Teyzem Osmaniye'de Metin Tamer sitesindeydi. Teyzem torununu ve kardeşini korumak için vefat etti. Depremden dolayı eşimle Almanya'ya gitmeyi düşünüyoruz. Bizim hayallerimiz vardı. Almanya'ya gidecektik. Belki anne ve babası da birgün yanımıza gelirdi. Babasının hayalleri vardı. Milletvekili olmak istiyordu. Normalde nikahı bu kadar erken yapmayacaktık. Almanya'ya gitmet için erkenden nikah yaptık. Valimizin yardımıyla nikahımızı kıydık. Zor günler yaşadık" diye konuştu.

"Kötüde olsa bir şekilde annemin hayali vesile oldu"

Depremde anne ve babasını kaybeden Doğukan Arda Barık ise, deprem esnasında evde olmadığını belirterek annesinin nikah hayalini acı bir şekilde Trabzon'da gerçekleştirdiğini söyledi. Barık, "Depremde Osmaniye Bilge Apartmanı'nda yaşıyorduk. Deprem anında evde değildim. Annem, babam ve ağabeyim evdeydi. Maalesef ağabeyim 7 saati aşkın süre enkazın altında kaldı sonrasında sağ salim çıktı. Sağ bacağından yaralandı. Annem ve babam vefat etti. Annem ve babamın hayali benim evlenmemi görmekti. Yakında emekli olacaklardı. Sonrasında Trabzon'a yerleşmek istiyorlardı. Ama nasip olmadı. Annemde nikahımızın Trabzon'da olmasını çok isterdi. Maalesef depremden sonra böyle bir acı olay oldu. Kötüde olsa bir şekilde annemin hayali vesile oldu. Trabzon'da evlendik. Diyecek fazla birşey yok. Herkesin bir acısı var. Herkes üzgün, herkes çok günlerden geçiyor. Deprem altında evin altında arkadaşlarımla oturuyorduk. Kafamı kaldırdığım bina komple çökmüştü. Bir tek ağabeyimi çıkartabildik. O toz bulutu ve karmaşanın içerisinde hiç bir ses duyulmuyor. Herkes kötü durumdaydı. Ardından ikinci deprem oldu. Yan taraftaki binadan parçalar kopmaya başladı. Üstüne yağmur ve yangın heırşey daha kötü oldu. Vali beyden Allah razı olsun. Yapamadığım çoğu şeyde Vali bey bize yardımcı oldu. Ayrıca Ortahisar Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON