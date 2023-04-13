Depremde acılarda azıklarda paylaşılıyor

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde annesi ve kardeşinin ailesini kaybeden depremzede, cenazelerini toprağa vermesinin ardından afetzedelere çay, simit, poğaça ikram ederek destek oluyor.

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde annesi ve kardeşinin ailesini kaybeden depremzede, cenazelerini toprağa vermesinin ardından afetzedelere çay, simit, poğaça ikram ederek destek oluyor.

Kahramanmaraş'ta "Asrın felaketi" olarak nitelendiren iki büyük depremde on binlerce kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremde anne, kardeş, yenge ve yeğenini toprağa veren Harun Salman, acısını bir kenara bırakarak kendini memleketinde vatandaşlara hizmete adadı.

Ulu Camii meydanında depremzede vatandaşlara ücretsiz çay, simit ve poğaça dağıtan Salman, "Annem, kardeşim, hanımı ve yeğenim vefat etti. Onların cenazesini enkazdan çıkartıp defnettik. Çay, simit, poğaça gibi elimizden ne geliyor ise imkanlar dahilinde acımızı ve azığımızı paylaşıyoruz Elhamdülillah. Burası çay ocağı gibi oldu bir gün gelmediğimiz zaman nerede kaldınız diyorlar. Hayat devam ediyor, ölenler öldü. Biz kardeşimin evinin önüne çadır kurduk ve orada kalıyoruz. Bir kardeşimiz de bizlere karavan getirmişti çocuklarımızı da orada yatırıyoruz. Elimizde olan imkanlar dahilinde birlikte paylaşıyoruz" dedi.

Verdiklerinin çok olmadığını aktaran Salman, "Ama candan veriyoruz. Başka bir yardımımız yok imkanlar dahilinde bu kadarını yapabiliyoruz. Ölenlerimize rahmet kalanlarımıza da sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ