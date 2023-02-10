Depremde 91 Saat Sonra Gelen Mucize

Maltepe Belediyesi, kurduğu yardım ağıyla vatandaşlardan topladığı malzemeleri, Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlara ulaştırdı. 70 TIR'ın ulaştırıldığı bölgeden gelen son haber, sevinç yarattı. Antakya’da 91 saat sonra 2 yaşındaki bir bebek, enkaz altından Maltepe Belediyesi arama-kurtarma ekiplerince sağ olarak kurtarıldı.

Maltepe Belediyesi, kurduğu yardım ağıyla vatandaşlardan topladığı malzemeleri, Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlara ulaştırdı. 70 TIR'ın ulaştırıldığı bölgeden gelen son haber, sevinç yarattı. Antakya'da 91 saat sonra 2 yaşındaki bir bebek, enkaz altından Maltepe Belediyesi arama-kurtarma ekiplerince sağ olarak kurtarıldı.

Maltepe Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası gittiği Hatay'da yaraları sarmaya devam ediyor. Depremden en çok etkilenen ilçelerden Defne'deki Odabaşı Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüren ekipler, 15 vatandaşı enkaz altından çıkardı. Çalışmalarda dün birbiri ardına sevindirici iki gelişme yaşandı. Önce Antaktaya'da 17 yaşındaki Ali Sarıbay isimli genç; depremin 91'inci saatinde ise 2 yaşındaki bir bebek enkaz altından çıkarıldı. Maltepe Belediyesi arama-kurtarma ekiplerince çıkarılan ve sağlık personeli tarafından ilk müdahaleleri yapıaln vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

MALTEPE BELEDİYESİ, TÜM GÜCÜYLE BÖLGEDE

Bölgede depremden etkilenen vatandaşlara sağlık hizmeti sunan Maltepe Belediyesi'ne bağlı ekipler, 137 vatandaşa tıbbi müdahalede bulundu; 25 vatandaşın ilk yardımını yaparak hastaneye sevk edilmesini sağladı. Ayrıca bölgedeki enkazın kaldırılması ve canların kurtarılması için seferber olan Fen İşleri Müdürlüğü 3 JCB, 1 ekstravator (paletli makine) ve 2 büyük tonajlı kamyonu 6 personelle bölgeye gönderdi.

"15 CANIMIZA CAN OLDUK"

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Maalesef çok kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Hatay'a ilk geldiğimizden bu yana tüm ekipler canla başla çalışıyor. Ekiplerimiz 17 yaşındaki bir evladımızı da 60 saatin sonunda enkazdan sağ olarak çıkardılar, hem ardından, 91 saat sonra gözlerimizi dolduran ve bizi sevince boğan bir gelişmeye şahit olduk. 2 yaşındaki bir bebeğimizi enkazdan sağ olarak kurtardık. 15 canımıza can olan ekibimizle gurur duyuyorum. Acımız büyük ama bu haberler, bize umut oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

70 TIR YARDIM HATAY'A ULAŞTI

Maltepe Belediyesi'nin depremin hemen ardından başlattığı yardım seferberliğine binlerce kişi destek verdi. Üç gün boyunca neredeyse 24 saat süren ve binlerce insanın dahil olduğu dayanışma sayesinde toplamda 70 TIR deprem bölgesine gönderildi.