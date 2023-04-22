Depremde 15 yılın ardından dünyaya gelen oğlunu kaybeden babanın buruk bayramı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesi nüfusuna kayıtlı İkram Köstekçi, 15 yılın ardından dünyaya gelen ve Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde şehit olan oğlunun mezarını ziyaret etti.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesi nüfusuna kayıtlı İkram Köstekçi, 15 yılın ardından dünyaya gelen ve Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde şehit olan oğlunun mezarını ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlere görev yeri Hatay'da yakalanan polis memuru Veysel Burak Köstekçi ve eşi, yıkılan binanın enkazında kalmış, yürütülen çalışmalar sonucu cansız bedenine ulaşılan polis memurunun cenazesi memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde toprağa verilmişti. Baba İkram Köstekçi 15 yılın sonunda dünyaya gelen ve 8 aylık evliyken 6 Şubat'taki depremde Hatay'da enkazda kalarak şehit düşen oğlu Veysel Burak Köstekçi nedeniyle buruk bir bayram geçirdi. - BİTLİS